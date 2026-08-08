Niederöfflingen
Brand einer Rundballenpresse
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am 07.08.2026 gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich von Niederöfflingen aufgrund eines technischen Defekts an einer Rundballenpresse zum Brandgeschehen an eben jener.



Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten wurde der Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache geführt.

Rückfragen bitte an:

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