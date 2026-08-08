Brand einer Rundballenpresse

Am 07.08.2026 gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich von Niederöfflingen aufgrund eines technischen Defekts an einer Rundballenpresse zum Brandgeschehen an eben jener.





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Durch die Beamtinnen und Beamten wurde der Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache geführt.



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