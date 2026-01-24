Brand einer landwirtschaftlichen Scheune mit hohem Sachschaden



Personen und Tiere kamen hierbei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Scheune diente als Lagerhalle für Heu sowie als Unterstand für Fahrzeuge und Gerätschaften.

Derzeit wird von einem Sachschaden im mittleren 6-stelligen Bereich ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für die ersten Löscharbeiten waren sämtliche umliegenden Feuerwehren im Einsatz (Jünkerath, Lissendorf, Auel, Birgel, Gönnersdorf, Oberbettingen, Steffeln, Wiesbaum). Diese sind noch nicht in Gänze abgeschlossen und werden voraussichtlich bis zum morgigen Nachmittag andauern.

Durch den Brand ist eine teils starke Geruchsentwicklung bis zum Bereich der nahegelegenen B 51 wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch giftigen Rauch o. Ä. kann jedoch durch die Feuerwehr ausgeschlossen werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell