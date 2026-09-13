Brand einer Hecke





Vor Ort wurde festgestellt, dass es aus bisher unbekannten Gründen zum Brand im Bereich einer dortigen Hecke des Parkplatzes zum Friedhof gekommen war.



Das Feuer dürfte in der Nacht entstanden sein.

Die Feuerwehr löschte die Glutnester ab.



Die Brandursache und die Schadenshöhe ließen sich noch nicht abschließend klären.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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