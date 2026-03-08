Brand einer Garage





Aus bisher unbekannten Gründen brach das Feuer in einer Ecke der Garage aus.

Durch Rauchmelder im Inneren des Anwesens wurden die Hauseigentümer auf den Brand aufmerksam und versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen.



Ein 55-jähriger Bewohner verletzte sich hierbei leicht durch Brandverletzungen an den Händen.



Die umliegenden Feuerwehren waren letztlich mit etwa 60 Kräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen, bevor dieser auf das Wohnhaus übergriff.



Es dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.



Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell