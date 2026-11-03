Brand einer Dachgeschosswohnung in Kenn



Der Bewohner der brennenden Dachgeschosswohnung kletterte mit seinem Hund über das Dach zur Nachbarwohnung und klopfte dort am Fenster des Anrufers.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verschanzte sich die Person mit seinem Hund im Keller des Gebäudes.

Die weiteren Bewohner des Hauses konnten durch die Einsatzkräfte evakuiert werden und blieben unverletzt. Das Feuer in der Dachgeschosswohnung konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 60000EUR. Die betreffende Wohnung dürfte vorerst unbewohnbar sein.

Der Verantwortliche wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten im Keller überwältigt und fixiert. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und leistete Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Im Anschluss wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Schweich, Longuich und Kenn, sowie zwei Rettungswagen und drei Streifenwagen der Polizeiinspektion Schweich. Außerdem war zur Sicherung des Hundes noch eine Diensthundeführerin vor Ort.



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