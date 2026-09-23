Brauneberg
Brand einer Brachfläche
Symbolbild

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dpa

Am 23.09.2026, gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Flächenbrand oberhalb der Ortslage Brauneberg informiert.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Brauneberg, Filzen, Mülheim und Kues konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Letztlich verbrannten ca. 500qm einer Brachfläche. Außerdem wurden ein auf der Brachfläche aufgestellter Hochsitz, sowie ein dort gelagerter Heuballen beschädigt.

Hinweise zum o.g. Brandgeschehen werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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