Brand einer Brachfläche

Die eingesetzten Feuerwehren aus Brauneberg, Filzen, Mülheim und Kues konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Letztlich verbrannten ca. 500qm einer Brachfläche. Außerdem wurden ein auf der Brachfläche aufgestellter Hochsitz, sowie ein dort gelagerter Heuballen beschädigt.



Hinweise zum o.g. Brandgeschehen werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.



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