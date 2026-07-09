Brand des Gestüts Simmenach





Betroffen war primär das Wohngebäude, in Teilen aber auch die angrenzenden Ställe.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren sechsstelligen Wert geschätzt.

Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Aus dem Gestüt konnten alle Pferde gerettet werden.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehren Traben-Trarbach, Kröv, Kinheim, Enkirch, Wolff, Starkenburg, Irmenach, Lötzbeuren, Büchenbeuren, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie 2 Streifen der Polizei Zell und Wittlich.



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