Brand aufgrund eines technischen Defekts





Hier waren Stromkabel im Bereich einer Baustelle in Brand geraten.



Der Brand war schnell unter Kontrolle.



Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Strombetreiber wurden die Ermittlungen zur Ursache durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf strafbares Verhalten.

Es kam zu einem kurzzeitigen Stromausfall, welcher schnell behoben werden konnte.



Rückfragen bitte an:



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54516 Wittlich

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Telefax 06571/926150

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