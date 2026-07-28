Brand auf dem Möbel Martin Gelände

Dabei waren Teile einer bepflanzten Hecke, der Wiesenfläche sowie ein Maschendrahtzaun von dem Feuer betroffen. Am Gebäude selbst ist kein Schaden entstanden.
Die Umstände der Brandentstehung sind weiterhin Teil der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise
zu der Entstehung des Brandes und/oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden (Tel. 06501 / 9268-0).
Rückfragen bitte an:
Granastraße 116
54329 Konz
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Michels, PK
06501-9268-0
06581 9155-50
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Dabei waren Teile einer bepflanzten Hecke, der Wiesenfläche sowie ein Maschendrahtzaun von dem Feuer betroffen. Am Gebäude selbst ist kein Schaden entstanden.