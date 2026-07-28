Brand auf dem Möbel Martin Gelände

Am 23.07.2026 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz-Außengelände im rückwärtigen Bereich der Möbel Martin Filiale Konz, in Höhe "Am Luxemburger Damm" zu einem Brandereignis.

Dabei waren Teile einer bepflanzten Hecke, der Wiesenfläche sowie ein Maschendrahtzaun von dem Feuer betroffen. Am Gebäude selbst ist kein Schaden entstanden.

Die Umstände der Brandentstehung sind weiterhin Teil der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu der Entstehung des Brandes und/oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden (Tel. 06501 / 9268-0).



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