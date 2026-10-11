

Hier kam es aus bisher unbekannten Gründen zum Brand einer Gartenlaube, welche in der Folge vollständig abbrannte.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 11.10.2026 gegen 09:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes im Bereich der Kegelbahnstraße in Wittlich, Höhe des Friedhofes informiert.

Hier kam es aus bisher unbekannten Gründen zum Brand einer Hecke.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Beide Brandgeschehen konnten durch die Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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