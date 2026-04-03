

Durch den Brand wurde sowohl der Container, als auch die sich darin befindlichen Altkleider zerstört.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sacherhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es dürfte jedoch von der vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen sein.



Am 03.04.2026 gegen 05:25 Uhr kam es zu einem Brandausbruch im Bereich des Schladter Wegs.

Hier kam es zu einem Brandausbruch im Bereich eines Holzstapels in der Nähe einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Der Brand konnte durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eingeleitet und im weiteren Verlauf durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei übernommen wurden.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.



Weitergehende Angaben zu diesen beiden Sachverhalten sind derzeit nicht möglich.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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