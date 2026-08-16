Idenheim
Brände kleinerer Wald-und Weideflächen im Bereich Idenheim

Symbolbild

dpa

Am 14.08.2026 gegen 19:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bitburg eine Rauchentwicklung an der B51 im Bereich Idenheim gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass zwei voneinander getrennte Waldflächen entlang eines Feldweges in der Gemarkung Idenheim brannten. Die beiden Brände konnten durch die umliegenden starken Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hierbei wurden durch die beiden Brände insgesamt ca. 800 m² Wald- und Weidefläche beschädigt.

Am Samstag, dem 15.08.2026, gegen 15:35 Uhr wurde ein erneuter Brand an einer der beiden Örtlichkeiten gemeldet. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hierbei wurden erneut ca. 700 m² Wald- und Weidefläche beschädigt.

Die Brandursachen sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen bzw. Wahrnehmungen in diesem Bereich geben können, werden gebeten, sich unter den unten genannten Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren