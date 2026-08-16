Brände kleinerer Wald-und Weideflächen im Bereich Idenheim

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass zwei voneinander getrennte Waldflächen entlang eines Feldweges in der Gemarkung Idenheim brannten. Die beiden Brände konnten durch die umliegenden starken Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hierbei wurden durch die beiden Brände insgesamt ca. 800 m² Wald- und Weidefläche beschädigt.



Am Samstag, dem 15.08.2026, gegen 15:35 Uhr wurde ein erneuter Brand an einer der beiden Örtlichkeiten gemeldet. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hierbei wurden erneut ca. 700 m² Wald- und Weidefläche beschädigt.



Die Brandursachen sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen bzw. Wahrnehmungen in diesem Bereich geben können, werden gebeten, sich unter den unten genannten Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Tel.: 06561-96850

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