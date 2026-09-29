Brände im Waldgebiet zwischen Bollendorf und Wallendorf - Zeugen gesucht



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die Brände jeweils von einer Feuerstelle aus. Durch das frühzeitige Erkennen und Melden durch aufmerksame Zeugen konnte eine Ausbreitung der Feuer und damit die Entstehung größerer Waldbrände verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Entstehung der Brände oder zu möglichen Verursachern geben können, sich zu melden.

Zum Schutz vor Waldbränden weist die Polizei auf folgende Regelungen hin:

- Das Rauchen ist im Wald grundsätzlich nicht gestattet.

- Offenes Feuer ist im Wald und in Waldesnähe grundsätzlich verboten. Ausnahmen bestehen nur unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen.

- Das Grillen ist ausschließlich auf dafür ausgewiesenen und genehmigten Grillplätzen zulässig.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, insbesondere im Bereich der betroffenen Waldgebiete, um erhöhte Aufmerksamkeit und darum, verdächtige Beobachtungen unverzüglich zu melden.

Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Tel.:06561/96850



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-95000





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