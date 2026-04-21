Bombenfund in Prüm - Gemeinsame Pressemeldung der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm und der Polizeiinspektion Prüm

Die Arbeiten auf der Baustelle wurden daraufhin eingestellt. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine amerikanische 250 Kilo schwere Bombe, von der keine unmittelbare Gefahr ausgeht.



Eine Entschärfung der Bombe ist vorgesehen - der genaue Termin wird in Abstimmung mit allen betroffenen Stellen derzeit geplant. Auch der notwendige Evakuierungsradius ist noch in Prüfung. Die genauen Informationen zur Terminierung der Entschärfung und der damit einhergehenden Evakuierung werden rechtzeitig vorab bekannt gegeben.



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