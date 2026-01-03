Böllerwürfe nach Silvester

Am 03.01.2026 gegen 02:30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Hinweise auf Böllerwürfe im Bereich der Römerstraße in Wittlich.





Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen eines 42-jährigen Mannes aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher nach der, in der Sprengstoffverordnung, genehmigten Zeit um Silverster und Neujahr Böller zündete.



Die mitgeführten Böller wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell