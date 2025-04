Blutspendemobil des DRK bei der Polizei in Idar-Oberstein

Im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr gab es im Innenhof der Polizeiinspektion die Möglichkeit im Blutspendemobil des Blutspendedienstes West des Deutschen Roten Kreuzes Blut zu spenden und somit Leben zu retten. Mit Unterstützung von Mitarbeitenden der OIE und der Bundeswehr konnten so mehrere Blutkonserven gespendet werden.



Denn Blutspenden sind für viele Behandlungen unverzichtbar und ein überlebenswichtiger Beitrag in der medizinischen Versorgung. Sie entscheiden oftmals über Leben und Tod. Jede einzelne Spende hilft!



Interesse am Blutspenden geweckt oder sind noch Fragen offen? Weitere Informationen und Spendemöglichkeiten finden sich zentral unter www.blutspende.jetzt oder telefonisch (kostenfrei) unter 0800 11 949 11.



Am Tag der Spende sollten Spender viel trinken, etwas gegessen haben und einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis / Führerschein) mitbringen. Selbst bei hohen Außentemperaturen steht einer Blutspende nichts entgegen.



