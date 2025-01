Blitzdiebstahl in Kürenz - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch, 15. Januar gegen 19.45 Uhr wurde eine 24jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls in Trier-Kürenz.



Die Frau hatte sich zu Fuß in der Straße Zum Schloßpark in Richtung Domänenstraße bewegt, als sich von hinten zwei Personen näherten. Unvermittelt wurde dann der locker über der Schulter hängende Rucksack der Frau ergriffen, und beide Personen seien im Anschluss mit dem Diebesgut schnell in Richtung Domänenstraße weggelaufen.

Bei dem Rucksack handelte es sich um ein viereckiges Modell mit einer blassrosa Farbe. Darin befanden sich Elektronikartikel sowie das Portemonnaie der Geschädigten, sodass von einem Schaden von ca. 800 Euro auszugehen ist.

Auch wenn dies noch nicht bestätigt ist, scheint es sich bei den Dieben um zwei Kinder zu handeln, die vom Alter auf zehn bis zwölf Jahre geschätzt wurden. Diese waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen, bzw. dem gestohlenen Rucksack machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell