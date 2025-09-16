Billiges Cannabis-Gel bzw. Cannabis-Creme auf Merscheider Markt stark überteuert verkauft. Gibt es weitere Geschädigte??

Morbach (OT Merscheid) (ots) - Auf dem Merscheider Markt wurde am Samstag, 13.09.2025, an einem Stand u. Cannabis-Gel bzw. Cannabis-Creme gegen körperliche Beschwerden stark überteuert verkauft.

Auf dem Merscheider Markt wurde am Samstag, 13.09.2025, an einem Stand u.a. Cannabis-Gel bzw. Cannabis-Creme gegen körperliche Beschwerden stark überteuert verkauft.

Zwei Frauen fühlten sich in dieser Sache betrogen und erstatteten Strafanzeige wegen Betrug.

Wer sich in gleicher Sache betrogen fühlt soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach melden.



