Beziehungsstreit eskaliert in versuchtem Tötungsdelikt

Die Polizei Baumholder wurde gegen 3:15 Uhr von einem Zeugen informiert, dass in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz ein Mann durch offenbar mehrere Messerstiche schwer verletzt worden sei. Man benötige Notarzt und Polizei.



Eine sogleich zum Tatort entsandte Streife fand den Sachverhalt bestätigt. Vor Ort ergaben die ersten Ermittlungen, dass die Frau sich zu Besuch bei ihrem Ex-Mann befand, als es kurz nach 3 Uhr an der Tür klingelte. Als der Ex-Mann die Tür öffnete, wurde er vermutlich unmittelbar durch den eintreffenden Lebensgefährten der Frau angegriffen und mit einem mitgeführten Messer attackiert. Der Tatverdächtige fügte dem Wohnungsinhaber mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu, durch die das Opfer schwer verletzt wurde. Anschließend begab er sich in die Wohnung und bedrohte die Frau ebenfalls mit dem Tode. Dieser gelang es jedoch, unverletzt aus der Wohnung zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen.



Die Streifenbesatzung konnte den Tatverdächtigen, der sich beim Eintreffen der Polizei noch in der Tatwohnung befand, aus der Wohnung sprechen und ihn dort vorläufig festnehmen. Die Tatwaffe, ein handelsübliches Küchenmesser, haben die Ermittler in der Tatwohnung aufgefunden und sichergestellt.



Das 47 Jahre alte Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich kann sein Gesundheitszustand als stabil bezeichnet werden.



Der 43-jährige, deutsch-russische Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach im Laufe des Samstagnachmittags dem Untersuchungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier wegen versuchten Totschlags dauern derzeit noch an.



Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06783/99110 an die Polizeiinspektion Baumholder erbeten.



