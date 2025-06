Bewaffneter Raub auf Tipico-Filiale in Trier Nord

Am Abend des 11.06.2025 kam es gegen 19:50 Uhr zu einem bewaffneten Raub auf die Tipico-Filiale in der Castelforte-Straße.

Der schwarz gekleidete und möglicherweise zu diesem Zeitpunkt noch vermummte Täter flüchtete nach der Tat mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Arena. Dabei trug er eine große blaue Sporttasche über der Schulter. Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet von Trier eingesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie die Fahndung nach dem Täter dauern zur Stunde noch an.

Mögliche Zeugenhinweise erbittet sich die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/98343393.



