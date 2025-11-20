Betrunkener Paketzusteller verursacht Unfall



Ein Paketzusteller kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Schutzplanke.

Bei der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen der Führerschein wurde sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde abgeschleppt, die nicht ausgelieferten Pakete wurden später durch einen Kollegen übernommen.



