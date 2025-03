Betrunkener Mann mit zwei Hunden sorgt für Aufregung in der Trierer Innenstadt

Der Mann konnte schließlich von mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Trier und einem Diensthundeführer in der Konstantinstraße angetroffen werden. Den Anweisungen der Polizeibeamten folgte er nicht und verhielt sich verbal aggressiv und unkooperativ. Mit seinen beiden Hunden entfernte er sich über die Palaststraße in Richtung Pranger, wo er schließlich auch unter Einsatz von Pfefferspray gestellt werden konnte. Durch den Diensthundeführer wurden beide Hunde gesichert. Der 43-jährige Mann wurde nach ärztlicher Behandlung in Gewahrsam genommen. Die Hunde wurden durch die Berufsfeuerwehr Trier untergebracht.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell