Betrunkener Fahrer ohne Führerschein gestoppt





Das Fahrzeug konnte in Höhe der Deutschen Bank einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Bei der anschließenden Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der 33jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



