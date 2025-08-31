Betrunkener Autofahrer mit 3,35 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagabend, 30.08.2025, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 21:25 Uhr ein PKW gemeldet, welcher unsicher auf der B50 zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig geführt wurde.



Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellten die Beamten fest, das der 51jährige Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 3,35 Promille wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



