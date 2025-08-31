Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellten die Beamten fest, das der 51jährige Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 3,35 Promille wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
Betrunkener Autofahrer mit 3,35 Promille aus dem Verkehr gezogen