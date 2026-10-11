Betrunkener Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen





Ein 61-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi bog von der Bahnhofstraße kommend nach links auf den Einmündungsbereich der L 145 ab, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Ein von links kommender blauer VW Golf musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Im weiteren Verlauf fiel der Audifahrer durch eine unsichere Fahrweise mit Schlangenlinien und starken Geschwindigkeitsschwankungen auf.



Durch die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte der Fahrzeugführer schließlich in der Bahnhofstraße in Longuich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Hierbei stellten die eingesetzten Beamten erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.



Besonders hervorzuheben ist das aufmerksame und umsichtige Verhalten der beiden Zeugen, wodurch der eingesetzten Streife ein zeitnahes Einschreiten ermöglicht wurde.



Die Polizei sucht weitere Zeugen:



Insbesondere wird der Fahrer des gefährdeten blauen VW Golf gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Dieser musste im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße zur L 145 stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Audi zu verhindern.



Auch weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audifahrers gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

PISchweich@polizei.rlp.de





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