betrunkener 42-Jähriger mit platten Reifen unterwegs





Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der Stadt Trier angetroffen.



Dieser stand mit mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss und hatte seinen PKW zuvor im Bereich der Hauptstraße geführt.



Die Reifen waren vermutlich aufgrund eines zuvor geschehenen Unfallgeschehens geplatzt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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