Vor Ort angekommen wollten die Fahrgäste den Fahrpreis nicht bezahlen und flüchteten aus dem Taxi.
Die beiden Fahrgäste wurden durch den Taxi-Fahrer wie folgt beschrieben:
Anfang 30, Rote Kapuze, Schwarz Jacke drüber, Größe: 170 cm
Anfang 40, Dunkel Graue Fleece Jacke, Dunkle Hose, Größe: 180 cm
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers
