Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers

Am 16.11.2025 gegen 05:00 Uhr ließen sich zwei bisher unbekannte Personen durch ein Taxi von der Friedrichstraße in Wittlich, Höhe "Jysk" zur "B-Station" fahren.





Vor Ort angekommen wollten die Fahrgäste den Fahrpreis nicht bezahlen und flüchteten aus dem Taxi.



Die beiden Fahrgäste wurden durch den Taxi-Fahrer wie folgt beschrieben:



Anfang 30, Rote Kapuze, Schwarz Jacke drüber, Größe: 170 cm



Anfang 40, Dunkel Graue Fleece Jacke, Dunkle Hose, Größe: 180 cm



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



