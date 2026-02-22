Betrug, weitere Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Wittlich (ots) -
Am 21.02.2026 gegen 15:00 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger im Bereich des Kreisverkehrs St. Paul in Wittlich.
Hier stand er mit einem Personenkraftwagen, einer schwarzen Audi Limousine.
Er machte vorbeifahrende Fahrzeugführer auf sich aufmerksam und gab an, dass er Geld benötige, um Benzin zu kaufen.
Er bot angebliche Goldringe als Gegenleistung für Bargeld an.
Hierbei handelte es sich um eine typische und bekannte Betrugsmasche, welche unter dem Begriff "Autobahngold" bekannt ist.
Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Bauchansatz, 3-Tage-Bart, keine Brille, trug rotes Basecap, blaue Jeans weißes T-Shirt und schwarze Jacke.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
