Betrug durch Spendensammler per E-Cash Gerät auf dem Aldi Parkplatz in Prüm





Eine bislang unbekannte männliche Person sprach den Geschädigten an und bat um eine Spende. Auffällig war, dass der Mann kein Bargeld annehmen wollte, sondern ausschließlich eine Zahlung per Bankkarte verlangte. Hierzu hielt er ein Mobiltelefon vor, auf dessen Display ein zweistelliger Spendenbetrag angezeigt wurde. Tatsächlich wurde anschließend ein vierstelliger Betrag vom Konto des Geschädigten abgebucht.



Der Täter wird als männlich, mit dunklen Haaren, schwarzem Vollbart und blasser Haut beschrieben.



Die Polizeiinspektion Prüm hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet und bittet Zeugen, die am 01.10.2026 gegen 13 Uhr entsprechende Beobachtungen auf dem Aldi-Parkplatz gemacht haben oder Angaben zur unbekannten Person machen können, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



Die Polizei bittet zudem mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Hoffmann, PK'in



Telefon: 06551 942 0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





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