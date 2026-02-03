Betrug durch falschen Spendensammler in Idar-Oberstein

Der Täter bat um eine Spende, welche durch die Geschädigte per EC-Karte vor Ort gezahlt wurde.
Statt der vereinbarten zehn Euro wurde unberechtigt ein nahezu vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht.
Täterbeschreibung:
Männlich
Ca. Mitte bis Ende 20 Jahre alt
Schlanke Statur
Kurze schwarze Haare
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am genannten Ort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-43863 oder per E-Mail an KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de zu wenden.
Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät, bei Spendensammlungen im öffentlichen Raum besondere Vorsicht walten zu lassen und Kartenzahlungen nach Möglichkeit zu vermeiden.
