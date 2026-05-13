betrügerische Spendensammler unterwegs





Hier sprach' sie vermutlich mehrere Passanten an, indem sie ihnen ein Schreiben eines angeblichen Vereins für blinde und taubstumme Menschen vorhielten und um Spenden baten.



Es dürfte sich nach erstem Stand der Ermittlungen um ein betrügerisches Vorgehen gehandelt haben.



Erste Geschädigte meldeten den Sachverhalt bereits auf der Polizeiinspektion Wittlich.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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