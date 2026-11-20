Durch die umfangreichen Ermittlungen wurde ein Netz von Tatverdächtigen identifiziert, das im gesamten Bundesgebiet und im angrenzenden Ausland tätig ist.



Die Gruppierung wird verdächtigt, in fünf Fällen Verträge über den Ankauf von Gold mit unterschiedlichen Geschädigten geschlossen zu haben. Sie soll das Gold gegen eine geringe Anzahlung oder die Zusage späterer Bezahlung erhalten, die ausstehenden Zahlungen dann aber nicht geleistet haben.



Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen betrieb die Gruppierung hierzu kurzzeitig Ladenlokale, die sie in der regionalen Presse und durch Flyer bewarb, um die Aufmerksamkeit von Interessenten zu gewinnen. Von den vereinbarten Kaufpreisen erhielten die Geschädigten teilweise eine geringe Anzahlung. In einem Fall wurde die Überweisung des Kaufpreises vorgetäuscht, in einem weiteren Fall sollen die Tatverdächtigen einen deutlich zu niedrigen Wert für das Gold veranschlagt haben. Nach Abschluss der Verträge waren die Goldhändler nicht mehr erreichbar, ausstehende Kaufpreiszahlungen erfolgten nicht mehr. Die Gesamtschadenshöhe im laufenden Ermittlungsverfahren liegt bei rund einer Million Euro.



Um der Tätergruppe auf die Spur zu kommen, hat die Kriminaldirektion Trier unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Unter Einsatzführung des Polizeipräsidiums Trier durchsuchten Kräfte der Landespolizeien Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 19. November, seit den frühen Morgenstunden 18 Wohn- und Gewerbeobjekte in den Städten Duisburg, Remscheid, Solingen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Radevormwald, Schwelm und Magdeburg.



Dabei wurden fünf Männer aufgrund bereits bestehender Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Trier verhaftet. Die festgenommenen Männer sind deutsche Staatsangehörige und zwischen 22 und 32 Jahren alt. Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurde zudem ein 20-jähriger polnischer Staatsangehöriger angetroffen und ebenfalls festgenommen, der bereits mit Haftbefehl in anderer Sache gesucht wurde.



Die Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier und Magdeburg vorgeführt. Diese ordneten in allen Fällen die Untersuchungshaft an, sodass die Personen in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.



In den teilweise villenartigen Objekten wurden zahlreiche Wertgegenstände, u. a. Bargeld, Gold, Schmuck und hochwertige Luxus-Uhren sichergestellt, die mitunter in Hohlräumen und anderen Verstecken deponiert waren. Dabei wurden u.a. 11 Luxus-Fahrzeuge.



Gegen fünf Beschuldigte wurden Vermögensarreste erwirkt.



So schützen Sie sich vor der Masche:



- Informieren Sie sich vorab bei seriösen Banken oder

Finanzportalen über den aktuellen Goldpreis.



- Verkaufen Sie nur an etablierte und bekannte Händler.

Recherchieren Sie den Händler vorab online.



- Vorsicht bei Händlern, die mit dem Ankauf von Gold, Silber,

Pelzen, Uhren und Antiquitäten werben und dabei Phrasen wie

"Höchstpreise", "kostenlose Schätzung" oder "nur wenige Tage möglich"

nutzen.



- Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen.



- Lassen Sie keine Hausbesuche durch unbekannte Ankäufer zu und

lassen Sie sich nicht dazu drängen, mehr zu verkaufen als

ursprünglich geplant.



- Besprechen Sie größere Goldverkäufe mit einer Vertrauensperson.



- Prüfen Sie bei angeblichen Überweisungen sofort den

Zahlungseingang auf Ihrem Konto - Echtzeitüberweisungen sind heute

bei allen Banken kostenlos.



- Sie haben jetzt Zweifel an einem vergangenen Geschäft? Sichern

Sie Belege, Nachrichten, Kontaktdaten und die Werbeanzeige und wenden

Sie sich an die Polizei.



Rückfragen bitte an:



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