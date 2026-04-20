Zudem wurde im Zeitraum vom 15.04.2026 bis 17.04.2026 ein weiteres Verkehrszeichen nahe der B257, zwischen Daun und Pützborn, mit Farbe besprüht.
Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592/96260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Thomas Clemens, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
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Besprühte Verkehrsschilder, Sachbeschädigung durch Graffiti