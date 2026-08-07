Zudem wurde die Kirchenfassade mit rassistischen Beleidigungen und obszönen Gestaltungen beschmiert.
Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533/93740
E-mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/morbach
SB: PK Klär
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Beschädigungen an der evangelischen Kirche in Thalfang
Zudem wurde die Kirchenfassade mit rassistischen Beleidigungen und obszönen Gestaltungen beschmiert.