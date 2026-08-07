Thalfang
Beschädigungen an der evangelischen Kirche in Thalfang
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis 06.08.2026 wurde durch bisher unbekannte Täter die Eingangstür der evangelischen Kirche in Thalfang mit rassistischen Ritzereien beschädigt.

Zudem wurde die Kirchenfassade mit rassistischen Beleidigungen und obszönen Gestaltungen beschmiert.
Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533/93740
E-mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/morbach
SB: PK Klär


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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