Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.
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Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
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Beschädigung von Wahlplakaten
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