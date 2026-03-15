Beschädigung von Wahlplakaten

Im Zeitraum von Samstag, den 14.03.2026 21:00 Uhr bis zum Sonntag, den 15.03.2026 ca. 08:20 Uhr kam es in Rötsweiler-Nockenthal, Saarstraße Höhe Einfahrt Bergweg, zu einer Beschädigung von zwei Wahlplakaten.

Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

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