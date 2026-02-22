Beschädigung und Diebstahl mehrerer Wahlplakate

Ebenfalls wurden bei mehreren Wahlplakaten in Brücken und Birkenfeld die Kabelbinder, welche der Aufhängung dienten, durchtrennt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
