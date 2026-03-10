Prüm/Pronsfeld
Beschädigung mehrerer Wahlplakate der AfD
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

In der Nacht vom Freitag, den 06.03.2026 auf Samstag, den 07.03.2026, wurden in den Ortslagen Prüm und Pronsfeld insgesamt 26 Wahlplakate der AfD durch bisher unbekannte Täter beschädigt.


Die Polizeiinspektion Prüm hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet.
Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax.-Nr. 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren