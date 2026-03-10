Beschädigung mehrerer Wahlplakate der AfD

Die Polizeiinspektion Prüm hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet.
Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
