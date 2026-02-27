Beschädigung eines Stromverteilerkastens - Zeugenaufruf

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Bei Reparaturarbeiten in der Nacht war kurzzeitig die Stromversorgung in der Teilen der Ortschaft unterbrochen.



Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



