Beschädigung eines Stromverteilerkastens - Zeugenaufruf

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Bei Reparaturarbeiten in der Nacht war kurzzeitig die Stromversorgung in der Teilen der Ortschaft unterbrochen.
Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Bei Reparaturarbeiten in der Nacht war kurzzeitig die Stromversorgung in der Teilen der Ortschaft unterbrochen.