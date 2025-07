Beschädigtes Fahrzeug durch "Hundeattacke"

Am Donnerstag, den 17. Juli 2025, wurde gegen 22:30 Uhr in der Atzenbach in Tiefenstein ein parkendes Fahrzeug durch einen freilaufenden Hund beschädigt.

Es handelte sich um einen weißen, mittelgroßen Hund, der herrenlos durch die Straßen zog. Laut Zeugenaussagen bellte er aus bisher unbekannten Gründen zunächst den parkenden PKW an und biss folglich mehrfach in die vorderen Radkästen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Zeugenhinweise in Hinblick auf das Zuhause oder den Halter des Hundes. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an hiesige Polizeidienststelle gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



