Beschädigter PKW auf Privatgrundstück

Im Zeitraum zwischen dem Nachmittag des 31.12.2024 bis zum Nachmittag des 03.01.2025 wurde ein auf einem Privatgrundstück abgestellter PKW in der Brunnenstraße in Gillenfeld im Frontbereich beschädigt.



Den Spuren zufolge dürfte der Sachschaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein.

Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Tel: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de



