Beschädigte Straßenlaterne durch Verkehrsunfallflucht in Bernkastel-Kues

In der Nacht vom 28.05.2026 auf den 29.05.2026 kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Bahnhofstraße in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrer beschädigte eine dort befindliche Straßenlaterne und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat werden unter 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270





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