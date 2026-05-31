Ein unbekannter Fahrer beschädigte eine dort befindliche Straßenlaterne und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Hinweise zur Tat werden unter 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-95270
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Beschädigte Straßenlaterne durch Verkehrsunfallflucht in Bernkastel-Kues
Ein unbekannter Fahrer beschädigte eine dort befindliche Straßenlaterne und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.