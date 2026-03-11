Beschädigte Hausfassade

Im Zeitraum vom 05.03.2026 - 10.03.2026 beschädigten bisher unbekannte Täter, vermutlich durch Steinwürfe, die Hausfassade des Anwesen Hochwaldstraße 13 in Morbach.

Zeugen die Hinweise hierzu geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach Tel.: 06533-93740 oder mail: pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



