Morbach
Beschädigte Hausfassade
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Im Zeitraum vom 05.03.2026 - 10.03.2026 beschädigten bisher unbekannte Täter, vermutlich durch Steinwürfe, die Hausfassade des Anwesen Hochwaldstraße 13 in Morbach.

Zeugen die Hinweise hierzu geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach Tel.: 06533-93740 oder mail: pimorbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

