Beim Versuch aus der Parklücke herauszufahren, berührte der Unfallverursacher mit seinem PKW den PKW des Unfallgegners.
Da nach Aussage des Unfallgegners der Unfallverursacher den Parkplatz, ohne Preisgabe seiner Personalien, verlassen wollte, öffnete dieser die Fahrertür des PKW'S.
In der Folge zerbrach dann die Scheibe der Fahrertür.
Über die Entstehung der Beschädigung an der Scheibe machten die Parteien unterschiedliche Angaben.
Daher wird darum gebeten, dass sich Augenzeugen in der Sache bei der Polizei Daun,
Tel.: 06592-96260, melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Thomas Clemens, PHK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Beschädigte Fahrzeugscheibe nach Parkplatzunfall