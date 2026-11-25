Interessierte erhalten an diesem Abend die Möglichkeit sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren. Neben Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren, sowie dem dualen Studium werden auch die vielfältigen Aufgabenbereiche und beruflichen Perspektiven innerhalb der Polizei vorgestellt.
Die PI Schweich freut sich auf zahlreiche Interessierte! Anmeldung per Mail: pischweich.einstellungsberatung@polizei.rlp.de
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Interessierte erhalten an diesem Abend die Möglichkeit sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren. Neben Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren, sowie dem dualen Studium werden auch die vielfältigen Aufgabenbereiche und beruflichen Perspektiven innerhalb der Polizei vorgestellt.