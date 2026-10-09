Berichtigung zum Hundeeinsatz auf der B327 Nicht die Polizei, sondern eine Familie aus Worms fing die Hunde ein!



Die Familie überholte die Vierbeiner und schnitt so deren Weg ab. Kurz entschlossen fing die Wormser Frau zusammen mit ihrem Ehemann - beide selbst Hundebesitzer - die beiden "Ausbrecher" mittels mitgeführten Hundeleinen und Hundefutter ein.

Den Einsatz verfolgte deren 6-jähriges Kind aus dem Auto heraus.

Die glücklichen Hunde wurden anschließend der verständigten Polizeistreife übergeben.

Es handelte sich um einen Bayerischen Gebirgsschweißhund und einen Deutschen Drahthaar.



Vielen Dank an die Familie aus Worms für das schnelle und entschlossene Handeln um die beiden Hunde aus deren lebensgefährlichen Situation zu befreien.



Der Hundebesitzer aus Kleinich bedankte sich bei der Abholung auf der Polizeiinspektion Morbach bei allen Helferinnen und Helfern.



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