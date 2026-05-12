Bergweiler/Wittlich - Verkehrsunfall mit Flucht





In einer Rechtskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste daraufhin ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam schließlich im Straßengraben auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand.



Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs wurde leicht verletzt. An seinem Pkw entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden.



Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien oder seiner Beteiligung am Unfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein neueres Modell der Marke Toyota gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571 9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

SB: Kiemes, Hansgeorg

Telefon: 06571-926-0

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