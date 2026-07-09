Berglangenbach, Wald-und Vegetationsbrand - ca.ein Hektar durch Brand betroffen



Die Feuerwehr ist umgehend an der Brandörtlichkeit und beginnt das Feuer zu löschen. Über einem Felsvorsprung unmittelbar am Fahrbahnrand haben sich die darüber liegenden Sträucher auf bislang unbekannte Weise entzündet.

Die L347 zwischen Berglangenbach und Fohren-Linden wurde durch die Polizei für die Dauer der Maßnahmen an der Brandörtlichkeit gesperrt. Zurzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Feuerwehr war mit ca.100 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Mittels Drohne und Hubschrauber wurden weitere mögliche Glutnester ausfindig gemacht und beseitigt. Die Maßnahmen vor Ort dauern noch an.

Die Feuerwehr schätzt die betroffene Fläche auf etwa ein Hektar.



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