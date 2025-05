Berauschter Fahrer auf gestohlenem E-Scooter gestoppt

Eine angestrebte Verkehrskontrolle führte zunächst zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Anschließend stiegen die Personen vom Fahrzeug ab und liefen mit diesem in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses, wo diese durch die Beamten gestellt werden konnten.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Marihuana Geruch festgestellt werden.

Der 23-jährige Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben.

Weiterhin ergab eine Überprüfung, dass der E-Scooter wenige Stunden zuvor am Moselufer in Bernkastel-Kues gestohlen wurde. Für diese Tat zeigte sich die 16-jährige "Beifahrerin" als verantwortlich.



Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel. Seine Partnerin muss mit einem Strafverfahren wegen des Diebstahls rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell