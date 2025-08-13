Bekämpfung der bandenmäßigen Betäubungsmittelkriminalität

Die Bande steht in dringendem Tatverdacht über längere Zeit Betäubungsmittelhandel im Raum Idar-Oberstein, sowie insbesondere auch Schmuggel von Betäubungsmitteln in eine Justizvollzugsanstalt betrieben zu haben.



In den frühen Morgenstunden des 12. August 2025 vollstreckten die Beamten insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnobjekten in Idar-Oberstein. Zudem wurden in der Justizvollzugsanstalt sechs Hafträume durchsucht.



Insgesamt konnten über 1 Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Haschisch und Cannabis, sowie zahlreiche Opiatersatzstoffe, insbesondere Subutex, sichergestellt werden.



Gegen drei Mitglieder der Bande wurden in dem Verfahren bereits ausgestellte Haftbefehle vollstreckt.



