Beinaheunfall während Feuerwehreinsatz



Eine uneinsichtige Verkehrsteilnehmerin missachtete hierbei die Absperrmaßnahmen der Feuerwehrkräfte und fuhr mit ihrem Pkw durch die Einsatzörtlichkeit. In Folge dessen kam es zu einem Beinaheunfall. Der Pkw touchierte eine Einsatzkraft der Feuerwehr, als diese sich gerade die Atemschutzausrüstung anlegte. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Anschließende Erkundigungen der Feuerwehr ergaben, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Die Polizei Bernkastel-Kues hat Ermittlungen zum Verhalten der Pkw-Fahrerin aufgenommen.

In dem Zusammenhang wird die Bevölkerung gebeten, Einsatzstellen, wenn möglich, weitläufig zu umfahren, um eine Behinderung und Gefährdung der Einsatzkräfte auszuschließen.



